تباطؤ حركة سير السيارات بمحور الثورة بسبب كسر ماسورة مياه

كتب - فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من الثورة حتى التجمع، وطريق السويس الصحراوي، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

وأخطرت إدارة المرور هيئة الصرف الصحي والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية لحين انتهاء من عمليات إصلاح، وتنصح إدارة المرور تهدئة السيارات أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوجود كسر ماسورة مياه في محور الثورة، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة السيارات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.