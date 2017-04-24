أخبار عاجلة

الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه -
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الفتاة النحيفة الأكثر عرضة للاكتئاب

Google+ Print
الفتاة النحيفة الأكثر عرضة للاكتئاب الفتاة النحيفة الأكثر عرضة للاكتئاب

مصراوي Masrawy

الفتاة النحيفة الأكثر عرضة للاكتئاب

أ ش أ:

توصل باحثون في كلية الطب جامعة "سول" في كوريا الجنوبية إلى أن كلا من الرجال والنساء يتأثرون بالأفكار السلبية عن كونهم نحفاء، على عكس نوبات الاكتئاب التي قد يعاني منها البدناء، والتي تعانى منها أغلب البدينات.

وأشارت الدارسة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة البريطانية للطب النفسي، إلى أن مرضى الاكتئاب هم الأكثر عرضة لفقدان الوزن، فضلا عن معاناة النحيفات فى المقام الأول من اكتئاب بسبب نحافتهم الشديدة.

وأوضح الباحثون أن النموذج المثالي للنحافة التي تسعى العديد من النساء للوصول له يسبب لهم مشاعر اكتئاب أكثر من نظرائهن من الرجال ، ليسبب لهن المزيد من الاكتئاب سعيا للوصول إلى هذا الهدف.
كانت الأبحاث قد أجريت على تحليل بيانات والنتائج المتوصل إليها في أكثر من 183 دراسة مختلفة ، حيث لوحظ أن البدانة تزيد من رفع مخاطر الاكتئاب بين البدينات ، فيما أكدت النتائج أن سوء التغذية والنحافة الشديدة دفع الكثيرات للوقوع فريسة للاكتئاب واعتلال صحتهن النفسية.

ويقول الدكتور"أجنيس إيتون"، نائب رئيس كلية اضطرابات الأكل في الكلية الملكية في بريطانيا "تؤكد النتائج المتوصل إليها على أهمية التغذية المثلى بشكل أساسي للصحة البدنية والعقلية، حيث أن كلا من نقص الوزن والبدانة على حد سواء مرتبط بزيادة خطر الاكتئاب .. مضيفا ، أن النتائج تشكل أهمية قصوى في علاج اضطرابات الأكل التي غالبا ما يفترض الكثيرون أن فقدان الوزن أمر سيساعد في تحسين صحتهم وشعورهم بالسعادة .

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة