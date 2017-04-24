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بالصور.. إصابة 23 عاملًا بـ"المقاولين العرب" في انقلاب اتوبيس على طريق السخنة

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مصراوي Masrawy

انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (1)انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (1)

انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (1)انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (1)

انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (2)انقلاب اتوبيس على طريق السخنة (2)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 23 عاملًا بشركة المقاولين العرب، صباح اليوم الأحد، في انقلاب الأوتوبيس الذي كانوا يستقلونه على طريق "السويس – السخنة".

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من إدارة تأمين الطرق، وتبين أن الأوتوبيس تابع لشركة المقاولين العرب انطلق، من مدينة السويس متجهًا لأحد المواقع العمالية بالسخنة، وخلال سيره فوجئ سائق الأوتوبيس بتوقف سيارة نقل على يمين الطريق، فحاول مفاداتها فانحرفت عجلة القيادة في يديه، فانقلب الأوتوبيس في المنطقة الصحراوية المتاخمة ليمين الطريق عند الكيلو 25 بطريق السخنة.

وقال مصدر طبي بمستفشى السويس العام، في تصريحات صحفية، إن المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت ما بين كسور في الأطراف وجروح وسحجات.

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