وكيل أوقاف الإسكندرية يؤكد على دور الأزهر في نشر الفكر المعتدل

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أكد الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على دور الشباب في بناء الوطن، ودور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر بالفكر.

وشدد "العجمي"، في تصريحات صحفية، على أهمية الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والبعد عن التطرف، والالتفاف صفا واحدا للنهوض بالوطن.

وقال "العجمي"، إن مساجد الإسكندرية وعلماءها تفتح ذراعيها لنشر صحيح الدين بمختلف مناطق المحافظة، مضيفا "الله سينصر شعب مصر العظيم في حربه ضد الإرهاب، وكل ما نتعرض له من ابتلاءات يزيدنا الله به قوة وصلابة في مواجهة أصحاب النفوس الضعيفة من المخربين".