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شلل بالمترو وتكدس الركاب على أرصفة محطات الخط الأول

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شلل بالمترو وتكدس الركاب على أرصفة محطات الخط الأول شلل بالمترو وتكدس الركاب على أرصفة محطات الخط الأول

التحرير

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تعطّلت حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بعد واقعة انقلاب أحد القطارات في أثناء دخوله ورشة طرة البلد، وشهد الخط الأول للمترو صباح اليوم الإثنين، تكدسًا وارتباكًا شديدًا للركاب، مع استمرار تحويل القطارات من محطة المعصرة للقادم من حلوان، ومن محطة طرة البلد للقادم من المرج.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، لـ"التحرير"، أن محطات الإذاعة الداخلية للمترو طالبت الركاب بمغادرة محطة مترو حدائق المعادي واستقلال القطار من مترو دار السلام، نظرًا لوجود عطل فني بأحد القطارات، مؤكدًا أن حادث وقوع عربات قطار ورشة طره، أمس الأحد، السبب الرئيسي في تأخر عدد من القطارات.

أضاف عبدالهادي، أن تعطل الحركة لن يستمر كثيرًا وخلال ساعات قليلة ستعود الحركة لطبيعتها مرّة أخرى بعد الانتهاء من رفع حطام عربات قطار طرة، موضحًا أن جارِ رفع عربات القطار التي انحرفت عن مسارها وأدّت إلى انقلاب القطار بالقرب من ورشة طرة البلد.

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التحرير

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