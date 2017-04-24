التخطيط: الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة أهم سياسات الإصلاح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقدت لجنة الإصلاح الإداري بتشكيلها الجديد أولى اجتماعتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأكدت "السعيد" خلال الاجتماع على أن مهمة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها، وإنما هي مسئولية مشتركة للجميع، مشيرة إلى أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الإصلاح الإداري، لافتة إلى أن عملية الإصلاح ستتم في إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

من جانبه عرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري رؤية الإصلاح في مصر والتي تتمثل في (إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، وقادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية).

وأشار "عبد الرحمن" إلى أن محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والهيكلي و المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد، وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية و العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.

كما أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحارو الإصلاح الإداري.

وتضم اللجنة كلا من الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزيرة التخطيط.

وشارك في الاجتماع الأول للجنة العديد من الخبراء، وهم الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، أستاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.