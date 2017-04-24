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أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين

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أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين أسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين

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شهدت العملة استقرارًا نسبيًا، اليوم في البنوك المصرية ليسجل متوسط نحو 18.00 جنيه للشراء و 18.10 للبيع.

و سجَّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19 جنيهًا للشراء و19.15 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.40 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.80 جنيه للشراء و17.95 للبيع.

أما العملات العربية، فقد سجَّل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء و4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.80 جنيه للشراء و59.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.88 للشراء و4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و25.44 للبيع. 

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