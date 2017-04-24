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سفير بيرو يقترح توقيع بروتوكول تآخي بين مقاطعة «إيكا» وجنوب سيناء

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سفير بيرو يقترح توقيع بروتوكول تآخي بين مقاطعة «إيكا» وجنوب سيناء سفير بيرو يقترح توقيع بروتوكول تآخي بين مقاطعة «إيكا» وجنوب سيناء

التحرير

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ السيد "هوجو بورتوجال" سفير دولة بيرو بالقاهرة وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين البلدين وبيرو وخصوصًا في مجال السياحة وفتح أسواق جديدة بأمريكا الجنوبية.

وقام السفير بزيارة إلى مدينة سانت كاترين والسوق التجارية القديمة بشرم الشيخ، كما تفقد جميع المقاصد السياحية بشرم الشيخ وتعتبر هذه الزيارة الأولى له للمحافظة جنوب سيناء منذ توليه منصب السفير بالقاهرة منذ عامين.

وأبدى السفير انبهاره مما وجده بمدينة شرم الشيخ، ووصف سانت كاترين أنها "تمس القلب" ودعى مواطني بلده لزيارتها.

ومن جانبه، أكد المحافظ خلال لقائه بالسفير، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات المتعددة مرحبًا باقتراح سفير بيرو بتوقيع بروتوكول تآخي بين مقاطعة إيكا ببيرو ومحافظة جنوب سيناء أو إحدى مدنها التي تشابه شرم الشيخ.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية .

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التحرير

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