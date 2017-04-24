«من مونتيرو إلى لانسر».. أسعار سيارات «ميتسوبيشي» في مصر

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تتجه أنظار جمهور السيارات في مصر إلى الإصدارات المستعملة، والتي تمثل أفضل الخيارات في ظل ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة بشكل متواصل، ما خلق صعوبة واضحة في شراء سيارة جديدة، ليتجه بعضها الجمهور نحو اكتشاف السيارات المستعملة، والتي تتناسب مع شرائح مادية كثيرة في مصر.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار إصدارات "ميتسوبيشي" في سوق السيارات بشكل عام، وذلك بعد تعويم الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية..

لانسر

هي السلسلة الأبرز لسيارات "ميتسوبيشي" في مصر، وواحدة من أشهر الإصدارات السيدان التي يعرفها السوق بشكل دائم، وتعرض موديلاتها القديمة وتحديدًا من 1999 وحتى 2009 بأسعار تتراوح من 70 ألف إلى 130 ألف جنيه، وذلك وفقًا للعديد من المميزات التي تتعلق بفئاتها المختلفة والمواصفات المتباينة لدورات التبريد والتكييف والمعروفة في مصر باسم "الموديلات الخليجية".

لانسر EX

وهي الإصدارات الأحدث من "لانسر القرش" أو "شارك" كما يعرفها المصريون، حيث تعرض موديلاتها منذ عام 2014 وحتى 2017، بأسعار تتراوح من 180 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه، وذلك على الرغم من كون الإصدار الجديد من "لانسر" في السوق المصري، كان يهدف في المقام الرئيسي لمنافسة "نيسان صني" و"هيونداي إلنترا" وغيرها من الإصدارات السيدان في السوق المصري.

أتراج

سيدان متوسطة الحجم، تتنافس في المقام الأول مع "رينو لوجان" و"هيونداي جراند آي 10”، وتعرض السيارة بموديلاتها منذ 2014 وحتى الوقت الحالي بأسعار تتراوح من 110 ألف إلى 180 ألف جنيه.

مونتيرو

واحدة من السيارات التي عرفها المصريون في مطلع القرن الحالي، إلا أنها سرعان ما توقفت عن الصدور، وتعرض بأسعار لا تتجاوز 150 ألف جنيه للموديلات 2000 وحتى 2002.