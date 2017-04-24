أخبار عاجلة

الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
بالصور || حصول محافظه دمياط علي كأسان للسنه الثالثه على التولي في المسابقه الدوليه لبرمجه وتصميم الروبوت Fll بالقريه الذكيه -
وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

تبناه فريد شوقي ومنعته أخلاقه من التمثيل.. 15 معلومة عن وائل نور

Google+ Print
تبناه فريد شوقي ومنعته أخلاقه من التمثيل.. 15 معلومة عن وائل نور تبناه فريد شوقي ومنعته أخلاقه من التمثيل.. 15 معلومة عن وائل نور

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

إنه "الولد الشقي" صاحب الشخصيات العديدة، فهو تارة الشاب الرومانسي، وأخرى الكوميدي خفيف الظل، وأيضًا هو الشرير، وربما النصَاب، ولذلك لقبه "وحش الشاشة" فريد شوقي بـ"المشخصاتي"، ولكن رغم حصوله على تأشيرة النجومية في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن خطواته الفنية تعثرت في الأفينيات واختفى لفترة طويلة عن الشاشة، وحينما قرر العودة لم يمهله القدر الكثير من الوقت.

569


في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان الراحل وائل نور.

1- اسمه بالكامل وائل محمد صلاح الدين مرسى، ولكنه اشتهر فنيًا بـ "وائل نور".

2- ولد في 24 إبريل 1961.

3- حصل على دبلوم معهد السكرتارية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تنزيل

4-  اكتشفه المخرج الراحل أحمد فؤاد وقدمه في عدد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية.

5- يعتبر الفنان فريد شوقي بمثابة الأب الروحي له، حيث تبناه فنيًا، وشجعه على استكمال طريق التمثيل، وأطلق عليه لقب "المشخصاتي"، لقدرته على تقديم أدوار متنوعة، ما بين الشرير والطيب والمدمن والولد الشقي والرومانسي وغيره من الأدوار التراجيدية والكوميدية.

images

6- تعاون مع "وحش الشاشة" فريد شوقي في عدد من الأعمال منها فيلم "شاويش نصف الليل"، عام 1991، ومسلسل "البخيل وأنا"، الذي حقق لوائل نور شهرة واسعة، وقبولًا لدى الجمهور، ضمن له مستقبل فني واعد.

7- يطغى إنتاجه التلفزيوني على إنتاج السينمائي، حيث شارك في عدد كبير من المسلسلات أشهرها: "المال والبنون، وجه القمر، العرضحالجي، ذئاب الجبل، والسجين".

19

8- من أشهر أعماله السينمائية: "مراهقون ومراهقات، توت توت، خيال العاشق، السجينتان، والبيه البواب".

9- بلغ مجمل أعماله الفنية حوالي 30 فيلمًا و80 مسلسلًا تلفزيونيًا خلال مسيرة 20 عامًا.

10- قل ظهوره الفني في سنواته الأخيرة، وبرر ذلك في حوار صحفي قائلًا: "المناخ فى الوسط الفنى لا يشجّع على العمل والإبداع، والمعايير اختلفت، وأخلاقيات الفن الجميل لم تعد موجودة، والحمد لله وصلت لمرحلة أستطيع من خلالها أن اختار أدوارى بعناية".

wnour_14

11- صرح في حوار صحفي مع موقع "السينما كوم"ن بأنه رفض عرضًا بتقديم برنامج تليفزيوني لصالح إحدى الفضائيات، وبرر ذلك بفكرة البرنامج التي اعتبرها "تقليدية"، والتي سبقه في تقديمها عدد من الزملاء الفنانين.

12- تزوج الفنان الراحل مرتين: الأولى  من الفنانة أميرة العايدي، وأنجب منها طفليه "سارة" و"يوسف"، والثانية قبل 7 أعوام، ومنها أنجب "ياسين" و"وجودي" ومولد ثالث أبصر نور الحياة بعد وفاته.

13- قصة زواجه من الفنانة أميرة العايدي تعود إلى عام 2003، حينما تقدم لطلب يدها من والدها، ولكن بعد إنجابها لطفليها منعها من مواصلة التمثيل حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعد ذلك.

14- قدم آخر أدواره في فيلم "الليلة الكبيرة"، وعن ذلك الدور قال: "أشعر وكأنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام الكاميرا"، وذلك لابتعاده فترة طويلة عن السينما.

15- توفي يوم 2 مايو 2016 بشقته في منطقة "بيانكي" بالعجمي في الإسكندرية، إثر إصابته بجلطة في القلب، عن عمر ناهز 55 عامًا، وذلك أن ينهي تصوير مشاهده في مسلسل "شقة فيصل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا

رسلان عن «سد النهضة»: دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لإثيوبيا