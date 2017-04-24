تبناه فريد شوقي ومنعته أخلاقه من التمثيل.. 15 معلومة عن وائل نور

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إنه "الولد الشقي" صاحب الشخصيات العديدة، فهو تارة الشاب الرومانسي، وأخرى الكوميدي خفيف الظل، وأيضًا هو الشرير، وربما النصَاب، ولذلك لقبه "وحش الشاشة" فريد شوقي بـ"المشخصاتي"، ولكن رغم حصوله على تأشيرة النجومية في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن خطواته الفنية تعثرت في الأفينيات واختفى لفترة طويلة عن الشاشة، وحينما قرر العودة لم يمهله القدر الكثير من الوقت.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان الراحل وائل نور.

1- اسمه بالكامل وائل محمد صلاح الدين مرسى، ولكنه اشتهر فنيًا بـ "وائل نور".

2- ولد في 24 إبريل 1961.

3- حصل على دبلوم معهد السكرتارية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

4- اكتشفه المخرج الراحل أحمد فؤاد وقدمه في عدد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية.

5- يعتبر الفنان فريد شوقي بمثابة الأب الروحي له، حيث تبناه فنيًا، وشجعه على استكمال طريق التمثيل، وأطلق عليه لقب "المشخصاتي"، لقدرته على تقديم أدوار متنوعة، ما بين الشرير والطيب والمدمن والولد الشقي والرومانسي وغيره من الأدوار التراجيدية والكوميدية.

6- تعاون مع "وحش الشاشة" فريد شوقي في عدد من الأعمال منها فيلم "شاويش نصف الليل"، عام 1991، ومسلسل "البخيل وأنا"، الذي حقق لوائل نور شهرة واسعة، وقبولًا لدى الجمهور، ضمن له مستقبل فني واعد.

7- يطغى إنتاجه التلفزيوني على إنتاج السينمائي، حيث شارك في عدد كبير من المسلسلات أشهرها: "المال والبنون، وجه القمر، العرضحالجي، ذئاب الجبل، والسجين".

8- من أشهر أعماله السينمائية: "مراهقون ومراهقات، توت توت، خيال العاشق، السجينتان، والبيه البواب".

9- بلغ مجمل أعماله الفنية حوالي 30 فيلمًا و80 مسلسلًا تلفزيونيًا خلال مسيرة 20 عامًا.

10- قل ظهوره الفني في سنواته الأخيرة، وبرر ذلك في حوار صحفي قائلًا: "المناخ فى الوسط الفنى لا يشجّع على العمل والإبداع، والمعايير اختلفت، وأخلاقيات الفن الجميل لم تعد موجودة، والحمد لله وصلت لمرحلة أستطيع من خلالها أن اختار أدوارى بعناية".

11- صرح في حوار صحفي مع موقع "السينما كوم"ن بأنه رفض عرضًا بتقديم برنامج تليفزيوني لصالح إحدى الفضائيات، وبرر ذلك بفكرة البرنامج التي اعتبرها "تقليدية"، والتي سبقه في تقديمها عدد من الزملاء الفنانين.

12- تزوج الفنان الراحل مرتين: الأولى من الفنانة أميرة العايدي، وأنجب منها طفليه "سارة" و"يوسف"، والثانية قبل 7 أعوام، ومنها أنجب "ياسين" و"وجودي" ومولد ثالث أبصر نور الحياة بعد وفاته.

13- قصة زواجه من الفنانة أميرة العايدي تعود إلى عام 2003، حينما تقدم لطلب يدها من والدها، ولكن بعد إنجابها لطفليها منعها من مواصلة التمثيل حتى تتفرغ لهما، وحدث الطلاق بعد ذلك.

14- قدم آخر أدواره في فيلم "الليلة الكبيرة"، وعن ذلك الدور قال: "أشعر وكأنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام الكاميرا"، وذلك لابتعاده فترة طويلة عن السينما.

15- توفي يوم 2 مايو 2016 بشقته في منطقة "بيانكي" بالعجمي في الإسكندرية، إثر إصابته بجلطة في القلب، عن عمر ناهز 55 عامًا، وذلك أن ينهي تصوير مشاهده في مسلسل "شقة فيصل".