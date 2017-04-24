الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام طنطا

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طنطا في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء، في مواصلة سلسة الانتصارات بالدوري العام برصيد 31 مباراة دون هزيمة، متربعًا على صدارة جدول الدوري العام.

ويطمح فريق طنطا المنتشي بفوز أخير على النادي المصري البورسعيدي، بهدفين لهدف، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة الحمراء، والخروج بأقل الخسائر للهروب من مراكز الهبوط.

تاريخ مواجهات

يشير تاريخ المواجهات بين الفريقين إلى تفوق كبير للأحمر، فخلال 21 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، تمكّن الأهلي من تحقيق 17 انتصارًا، بينما سيطر التعادل على 4 مباريات، ولم يسبق خسارة الأحمر أمام طنطا في أي مباراة.

وأحرز الأهلي في شباك طنطا بالدوري 43 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 6 أهداف.

والتقى المارد الأحمر، وطنطا في الموسم الحالي مرة واحدة، في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل أحرزه التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وجاء أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 1975-1976 بنتيجة 6-صفر لصالح النادي الأهلي.

ويدخل الأهلي مباراة طنطا بقائمة، تضم كلًا من:

شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عاشور، حسام غالي، عبدالله السعيد، ميدو جابر، صالح جمعة، أحمد حمودي، جونيور أجايي، سليماني كوليبالي، عمرو جمال، كريم نيدفيد، صبري رحيل، أكرم توفيق.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الترتيب بالدوري العام برصيد 64 نقطة، بينما طنطا في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.