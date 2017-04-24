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بالأرقام.. تطور رصيد الأجانب في البورصة المصرية منذ التعويم

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بالأرقام.. تطور رصيد الأجانب في البورصة المصرية منذ التعويم بالأرقام.. تطور رصيد الأجانب في البورصة المصرية منذ التعويم

التحرير

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شهد التدفق الشهرى ورصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية تطورًا ملحوظًا منذ قرار تحرير صرف العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 وحتى نهاية شهر فبراير 2017.

ووفقًا للبيان المالي التمهيدي للموزانة العامة للدولة 2017-2018، فقد حقق رصيد الأجانب صافي تدفقات لداخل البلاد بقيمة بلغت نحو 3 مليارات دولار منذ قرار التعويم.

-مشتريات الأجانب في الأوراق الحكومية

-السندات الدولارية

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل المحلي.

في حين قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار في يناير 2017، ويعتبر هذا الطرح هو الأكبر بالأسواق العالمية منذ يونيو 2015، والبالغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.

وتعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم في دعم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلًا عن تواجد في الساحة العالمية لأسواق المال.

ويعد إقبال المستثمرين على السندات الدولارية المصرية دليلًا على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية حول جدية واتساق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء الإصلاحات الهيكلية الهامة التي تم تنفيذها مؤخرا، بالإضافة إلى كبر حجم الطروحات التي تمت، فضلًا عن إقبال عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار للمرة الأولى في السندات المصرية.

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التحرير

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