ننشر النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

"روحني يا خويا".. آخر كلمات القتيل المصري بالسعودية.. وجثمانه لم يعد بعدإقرأ المزيد 12,350

خاص – "وارد" السعودية تتجه لوقف نشاطها في مصرإقرأ المزيد 8,051

القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولاراتإقرأ المزيد 7,756