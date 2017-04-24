أخبار عاجلة

ننشر النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية -
فرنسا.. إعلان النتائج الرسمية لجولة الانتخابات الأولى -
8 الصبح - فقرة #أنا المصري.. بطل الفقرة هو "الرئيس أنور السادات" بطل الحرب والسلام -
8 الصبح - تقرير يوضح ويرصد .. محطات مفاوضات سد النهضة منذ بداية الأزمة -
قصة قاتلة برّأتها محامية فخانتها وقتلتها وتزوجت زوجها وقتلته: هذا ليس كل شيء -
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
شاهد هدف ميسي الذي أخرس مدريد بصوت جميع المعلقين -
الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للبرودة ليلًا -
«التحرير» ترصد مأساة الأهالي على طريق الموت بالبحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

Google+ Print
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

المشاكل بين الزوجين تصنع الكثير من المتاعب بعضها يحول حياتهم إلى جحيم، مما قد يدفع أحد الأطراف للتخلي عن الآخر أو للقيام بشئ أخطر وهو الانتحار.

وهذا ما فعلته عروس هندية بعد زواجها بـ3 أشهر فقط، وتركت رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك".

حيث عُثر على "أنجوم فايزان"، التي تبلغ 20 عامًا، وتقيم بمدينة "ماهاراشترا" الهندية، مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة كشفت أن سبب انتحارها هو المعاملة السيئة من جانب زوجها وأسرته، وطلبت الفتاة من والدتها أن تسامحها.

وذكرت الفتاة في الفيديو، أن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة، وكان زوجها يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.

وقالت "فايزان" إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعي عرفان ويعمل بائع، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله.

وكانت الفتاة قد تشاجرت مع زودجها وطردها خارج المنزل، غير أن والديها نصحاها بالعودة إلى منزل زوجها، وهو ما دفعها للانتحار. 

 

 

المصدر : مصراوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»