بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

شيماء مصطفى

المشاكل بين الزوجين تصنع الكثير من المتاعب بعضها يحول حياتهم إلى جحيم، مما قد يدفع أحد الأطراف للتخلي عن الآخر أو للقيام بشئ أخطر وهو الانتحار.



وهذا ما فعلته عروس هندية بعد زواجها بـ3 أشهر فقط، وتركت رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك".



حيث عُثر على "أنجوم فايزان"، التي تبلغ 20 عامًا، وتقيم بمدينة "ماهاراشترا" الهندية، مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة فيديو كشفت أن سبب انتحارها هو المعاملة السيئة من جانب زوجها وأسرته، وطلبت الفتاة من والدتها أن تسامحها.



وذكرت الفتاة في الفيديو، أن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة، وكان زوجها يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.

وقالت "فايزان" إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعي عرفان ويعمل بائع، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله.

وكانت الفتاة قد تشاجرت مع زودجها وطردها خارج المنزل، غير أن والديها نصحاها بالعودة إلى منزل زوجها، وهو ما دفعها للانتحار.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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