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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للبرودة ليلًا

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للبرودة ليلًا الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للبرودة ليلًا

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف شمالًا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة.

أما حركة الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

الإسكندرية 15 21

مطروح 14 21

بورسعيد 17 19

دمياط 17 19

بلطيم 17 22

الإسماعيلية 13 24

السويس 14 25

العريش 15 23

نخل 9 21

طابا 10 22

الطور 15 29

مرسى علم 14 28

الغردقة 18 30

شرم الشيخ 21 32

رفح 12 22

كاترين 8 22

سيوة 13 24

المنيا 13 26

الفيوم 14 26

رأس سدر 15 26

أبوسمبل 17 33

وسط الدلتا 14 24

أسيوط 12 26

سوهاج 14 27

الأقصر 17 32

أسوان 20 34

شلاتين 23 28

حلايب 23 26

الوادى الجديد 12 27

قنا 14 30

نويبع 17 29

السلوم 11 19

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