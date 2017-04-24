فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

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أنهى الإعلامي جابر القرموطي، برنامجه «آخر النهار» على الهواء، وذلك بعد قراءته لخبر اعتذار تنظيم «داعش» الإرهابي للاحتلال الإسرائيلي نتبجة إطلاقه أعيرة نارية عن طريق الخطأ اتجاه الجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان.

وخلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» استمر القرموطي، في قراءة الخبر بطريقة ساخرة، محركًا الكرسي الذي يجلس عليه حتى غادر الاستوديو، قائلًا: «المنطقة كلها مولعة ما عدا إسرائيل، وداعش يقتل المسلمين ويعتذر لإسرائيل»

وكان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، قد أعلن أن التنظيم الإرهابي لم يطلق النيران على إسرائيل سوى مرة واحدة، وكانت بطريق الخطأ واعتذر عنها أعضاء التنظيم لدولة الاحتلال، وذلك وفق ما ذكره موقع «روسيا اليوم».