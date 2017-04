بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

شيماء مصطفى

نشرت "جانا" ابنة الفنان عمرو دياب، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تسريب أخبار غير مؤكدة عن زواج والدها من الفنانة دينا الشربيني.

وظهرت "جانا" خلال مقطع الفيديو وهي تغني أغنية "I can't help falling in love with you"، كرسالة منها لوالدها على مدي علاقتها به، وأن الخلاف بينهما لن يقلل من حبها له.

يشار إلى أن هناك الكثير من الشائعات التي تداولت عن زواج المطرب الكبير عمرو دياب من دينا الشربيني، عقب اصطحابه لها خلال رحلته الأخيرة لدبي.

