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بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

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بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

نشرت "جانا" ابنة الفنان ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب تسريب أخبار غير مؤكدة عن زواج والدها من الفنانة دينا الشربيني.

 

وظهرت "جانا" خلال مقطع الفيديو وهي تغني أغنية "I can't help falling in love with you"، كرسالة منها لوالدها على مدي علاقتها به، وأن الخلاف بينهما لن يقلل من حبها له.

 

يشار إلى أن هناك الكثير من الشائعات التي تداولت عن زواج المطرب الكبير عمرو دياب من دينا الشربيني، عقب اصطحابه لها خلال رحلته الأخيرة لدبي.

 

المصدر : مصراوى

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