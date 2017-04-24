مرض خطير يلزم صاحبه بتقليل تناول منتجات الألبان

شيماء مصطفى

كشفت دراسة حديثة من داخل جامعة جلاسكو، أن الامتناع عن منتجات الألبان والتي تحتوي على الأحماض الأمينية قد يبطئ من نمو الأورام السرطانية، ويطيل من عمر الشخص المصاب بالمرض، وفقا لما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد الأحماض الأمينية هي المكون الأساسي للبروتينات، حيث إن في أغلب الأوقات يواجه مرضى السرطان بعض التغيرات الشاقة بعد اكتشافه بالإصابة بمرض السرطان، ويكون أكبر الصعوبات التي يواجهونها هي الامتناع عن تناول الأطعمة المفضلة لديهم.

وغالبا ما نجد الأحماض الأمينية وخاصة الجلايسين والسيرين في اللحوم ومنتجات الألبان، ويتواجد حمض السارين في اللوز والعدس والحمص، أما حمض الجلايسين نجده بكثرة في السبانخ والجرجير، ومع امتناع المريض عن هذه الأحماض يكونوا أكثر استجابة للعلاج.

وقام العلماء ببعض التجارب على الفئران المصابة بسرطان الأمعاء والغدد الليمفاوية، وهي التي تتشكل في الدم، ومع إعطائهم نظام خالي من الجلايسين وسيرين، وجدوا أنهم استجابوا بشكل كبير للعلاج الكيماوي والإشعاعي.

وقال الدكتور اوليفر مادكس مؤلف الدراسة، تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول الاحماض الاميني لمرضى السرطان، يجعل العلاجات الكيميائية أقل فاعلية تجاه المرض.

وجد الخبراء أنه لا يمكن ببساطة الامتناع عن تناول الأحماض الأمينية، حيث انها امر حيوي لصحتنا، ولكن يمكن لمرض سرطان الدم وبالأخص الاقلال من تناول هذه المنتجات.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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