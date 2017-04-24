تعرف على تكاليف حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017

شيماء مصطفى

بعد إجراء وزارة التضامن اليوم القرعة العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم هذا العام ، فإنه تم اختيار 12 ألف حاج، من اصل 40 ألف مواطن المتقدمين بطلبات تأشيرة الحج، وهو المخصص للجمعيات الاهلية لكل محافظات الجمهورية، ومن المقرر إعلان اسماء الفائزين في وقت لاحق.

وقد كان لقرار تعويم الجنيه المصري في العام الماضي، تأثيرا كبيرا في رفع كلفة الحج لهذا العام، حيث ارتفع سعر الحج في المستوى الاول بنسبة تتجاوز 90%. وقد نظمت وزارة التضامن الاجتماعي 4 مستويات للحج، فيما يخص أسعار حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017 وهي كالتالي :

الأول: خمس نجوم بساحة الحرم المكي والمدينة 5 نجوم، بالمنطقة المركزية الشمالية، وتكلفته 87 ألف جنيه.

الثاني: خمس نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترا، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية، وتكلفته 76 ألف جنيه.

الثالث: 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر، والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، وتكلفته 67 الفاً.

الرابع: 4 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر، والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، وتكلفته 59.5 ألفاً.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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