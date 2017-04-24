أخبار عاجلة

ننشر النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية -
فرنسا.. إعلان النتائج الرسمية لجولة الانتخابات الأولى -
8 الصبح - فقرة #أنا المصري.. بطل الفقرة هو "الرئيس أنور السادات" بطل الحرب والسلام -
8 الصبح - تقرير يوضح ويرصد .. محطات مفاوضات سد النهضة منذ بداية الأزمة -
قصة قاتلة برّأتها محامية فخانتها وقتلتها وتزوجت زوجها وقتلته: هذا ليس كل شيء -
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
شاهد هدف ميسي الذي أخرس مدريد بصوت جميع المعلقين -
الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالًا مائل للبرودة ليلًا -
«التحرير» ترصد مأساة الأهالي على طريق الموت بالبحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

تعرف على تكاليف حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017

Google+ Print
تعرف على تكاليف حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017 تعرف على تكاليف حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017

بعد إجراء وزارة التضامن اليوم القرعة العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم هذا العام ، فإنه تم اختيار 12 ألف حاج، من اصل 40 ألف مواطن المتقدمين بطلبات تأشيرة الحج،  وهو المخصص للجمعيات الاهلية لكل محافظات الجمهورية، ومن المقرر إعلان اسماء الفائزين في وقت لاحق.

وقد كان لقرار تعويم الجنيه المصري في العام الماضي، تأثيرا كبيرا في رفع كلفة الحج لهذا العام، حيث ارتفع سعر الحج في المستوى الاول بنسبة تتجاوز 90%. وقد نظمت وزارة التضامن الاجتماعي 4 مستويات للحج، فيما يخص حج الجمعيات الاهلية لموسم 2017 وهي كالتالي :
الأول: خمس نجوم بساحة الحرم المكي والمدينة 5 نجوم، بالمنطقة المركزية الشمالية، وتكلفته 87 ألف جنيه.
الثاني: خمس نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترا، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية، وتكلفته 76 ألف جنيه.
الثالث: 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر، والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، وتكلفته 67 الفاً.
الرابع: 4 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر،  والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، وتكلفته  59.5 ألفاً.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 24 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 24 ابريل 2017 في بنك مصر

صور| محافظ بني سويف يفتتح معرض سلع بأسعار مخفضة

صور| محافظ بني سويف يفتتح معرض سلع بأسعار مخفضة

"القابضة لمياه الشرب": لا توجد تعليمات برفع أسعار المياه حتى الآن

"القابضة لمياه الشرب": لا توجد تعليمات برفع أسعار المياه حتى الآن