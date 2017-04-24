طريقة حلاقة اللحية ترتبط بالميول الشخصية

(د ب أ) -

قال يورجن بوركهارت إن لكل رجل تفضيلاته الشخصية فيما يتعلق بطريقة الحلاقة، سواء كانت حلاقة جافة أو رطبة.

وأضاف رئيس نادي "Belle Moustache" الألماني أنه ينبغي على الرجل صاحب اللحية الكثيفة بعض الشي اللجوء إلى ماكينات الحلاقة الرطبة، للتمتع بحلاقة جيدة، علاوة على أنها تساعد على تهذيب حواف الشارب بطريقة أكثر دقة؛ نظرا لأنها توفر المزيد من التحكم.

ويرى الخبير الألماني أن تغيير طريقة الحلاقة ليست من الأساليب المناسبة لتعزيز نمو شعر اللحية؛ نظرا لأن الشعر عادة لا ينمو بشكل أكثر كثافة بعد تغيير طريقة الحلاقة، وربما يقتصر ذلك على الشعور الشخصي فقط.

ومن جانبه، أشار فولفجانج كليه، من الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إلى أنه ليس من الضروري استعمال رغوة الحلاقة مع طريقة الحلاقة الرطبة؛ حيث أكد الطبيب الألماني أن رغوة الحلاقة تعمل على جعل الحلاقة أكثر راحة، ويمكن حلق شعر اللحية بدون استعمال الرغوة البيضاء، غير أن الحلاقة ستكون مؤلمة. وقد تتسبب رغوة الحلاقة في تهيج البشرة وظهور طفح جلدي.