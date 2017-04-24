بالصور.. "جوارب السمكة" للمحجبة وغيرها.. هو عنوانك لهذا الصيف

كتبت- هاجر حاتم:

عادت موضة الجورب السمكة أو "الشبيكة" الذي يعرف بـ "fishnet" من زمن التسعينات والثمانينات، والذي ظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أصبح هو عنوان "الفاشونيستا" لإبراز أناقتها، والمميز بهذه الصيحة أنها أيضًا تناسب المحجبات، عن طريق ارتدائها كجورب قصير، يزين أحذيتها.

أما عن الغير محجبة فيمكن ارتداؤه مع البنطلون الـ "boyfriend"و الـ "جيب" القصيرة، بالإضافة إلى الفساتين. وفي هذا نستعرض لك مجموعة من أشكال هذه الجوارب لتختاري ما يناسبك وفقًا لما ذكره موقع refinery29.