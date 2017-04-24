فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي عمرو أديب، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي، قائلاً: «جواز عرفي وهتسجل الواد باسم جوزها مؤقت، عشان معاها ورقة عرفي».

وأضاف أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»: «أظن إن ده خبر تاريخي وهيغير حاجات كتير في المجتمع المصري.. أي فتاة معها ورقة الزواج العرفي تقدر تسجل ابنها على اسم زوجها، وده كلام جديد لانج، كانوا ديمًا يقول ده مش هينفع يتسجل».

وأشارة المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي يعد سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتًا فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب، وإنما قرينة بسيطة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود، ولو كان بسند غير رسمي، وأعطى للمولود وضعًا واسمًا غير «اللقيط».