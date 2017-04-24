أخبار عاجلة

المصيلحي يكشف شروط زيادة الدعم علي بطاقات التموين -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 24 أبريل 2017 -
محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد -
"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد -
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

Google+ Print
فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج» فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الإعلامي عمرو أديب، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي، قائلاً: «جواز عرفي وهتسجل الواد باسم جوزها مؤقت، عشان معاها ورقة عرفي».

وأضاف أديب خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»: «أظن إن ده خبر تاريخي وهيغير حاجات كتير في المجتمع المصري.. أي فتاة معها ورقة الزواج العرفي تقدر تسجل ابنها على اسم زوجها، وده كلام جديد لانج، كانوا ديمًا يقول ده مش هينفع يتسجل».

وأشارة المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي يعد سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتًا فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب، وإنما قرينة بسيطة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود، ولو كان بسند غير رسمي، وأعطى للمولود وضعًا واسمًا غير «اللقيط».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»