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بشروط خاصة.. بدء ترخيص التكاتك في دمياط

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بشروط خاصة.. بدء ترخيص التكاتك في دمياط بشروط خاصة.. بدء ترخيص التكاتك في دمياط

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كتبت - سميرة حسن

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المهندس طارق الوراقى أمس الأحد ترخيص مركبات التوكتوك بالمدينة، وذلك بعد تطبيق الضوابط الخاصة بتلك المركبات.

وأصدر محافظ دمياط إسماعيل عبدالحميد طه تنبيهات لرؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر شامل لكافة مركبات التوكتوك الموجودة في نطاق كل وحدة محلية وحصر أسماء سائقيها ومالكيها مع اختيار كل وحدة محلية للون محدد للتكاتك الخاصة بها ويكون مميزا لكل مركز ومدينة ووضع رقم محلي داخل لوحة "استيكر" يتم وضعها على الجزء الأمامي والخلفي للتوكتوك ويتم التنبيه على كافة سائقي التوكتوك بعدم وضع ستائر من الجلد أو القماش بالتوكتوك على أن يتم تعقب ذلك وتنفيذ حملات لضبط عدم الملتزمين بها.

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