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فيديو| «التعبئة والإحصاء»: الغرض الوحيد للتعداد هو حصر السكان والمنشآت

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فيديو| «التعبئة والإحصاء»: الغرض الوحيد للتعداد هو حصر السكان والمنشآت فيديو| «التعبئة والإحصاء»: الغرض الوحيد للتعداد هو حصر السكان والمنشآت

التحرير

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نفى اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، صحة ما يتردد  في وسائل الإعلام عن أن الغرض من تعداد السكان في هذا العام هو حصر العقارات من أجل فرض ضرائب عقارية عليها.

وأضاف الجندي، خلال لقائه مع قناة «العاصمة»، أن التعداد ليس له علاقة بأي جهة في الدولة، مردفًا: «لسنا مصدرًا لحصر بطاقات ، فالغرض الأساسي والوحيد للتعداد هو حصر ورصد السكان وظروفهم السكانية والمباني والمنشآت».

وتابع الجندي: «الـ13 تعداد السابقين كنا نرصد فيهم المنشآت لأننا نعتبرها إطار للتعداد الاقتصادي الذي يلي التعداد العام للسكان».

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التحرير

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