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فيديو| عمار علي حسن: صراع الأزهر والأوقاف ليس في صالح الوطن

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فيديو| عمار علي حسن: صراع الأزهر والأوقاف ليس في صالح الوطن فيديو| عمار علي حسن: صراع الأزهر والأوقاف ليس في صالح الوطن

التحرير

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قال عمار علي حسن، الباحث الإسلامي، إنه لشيء مؤسف أن يكون هناك فجوة بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف، فالأولى تمتلك الإمكانيات والآليات لتفعيل أي خطوة يتخذها الأزهر من أجل التجديد.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»: «هذا الصراع ليس في صالح الوطن والمواطنين، الأوقاف جزء من السلطة التنفيذية، والأزهر لا يمكن الاستغناء عنه في مواجهة التطرف والإرهاب».

وتابع: «الخلافات الشخصية والنفسية بين الطرفين يجب أن تزول، مؤسسة الرئاسة يجب أن تعلب هذا الدور، فيجب أن تتكاتف جهود الطرفين من أجل مصلحة المواطن».
 

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التحرير

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