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بالفيديو.. زينب رمضان لآية حجازي: «يا ريت مترجعيش مصر تاني»

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بالفيديو.. زينب رمضان لآية حجازي: «يا ريت مترجعيش مصر تاني» بالفيديو.. زينب رمضان لآية حجازي: «يا ريت مترجعيش مصر تاني»

التحرير

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طالبت زينب رمضان، المتهمة في قضية «جمعية بلادي»، الناشطة السياسية آية حجازي، بعدم الرجوع إلى مرة أخرى والبقاء في أمريكا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، موجهة حديثها إلى حجازي: «يا ريت مترجعيش مصر تاني؛ لأن أمريكا جابتلك حقك، وأم الدنيا لم تعطينا حقنا»، ليعقب الإبراشي قائلًا: «ليه بنرخص مصر بهذا الشكل، وبلاش نقذم الأمور، ومن يتهكم على مصر فهي لا تريده».

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 16 أبريل الجاري، ببراءة الناشطة آية حجازي، و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار في البشر. 

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التحرير

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