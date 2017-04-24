الأوقاف تنظم احتفالات دينية في عدد من المحافظات بمناسبة الإسراء والمعراج

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نظمت عدة محافظات احتفالات دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بحضور عدد من الشخصيات القيادية بها.

ففي سوهاج، نظمت مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتعاون مع الأزهر الشريف، حفلا دينيا بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، حضره المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، والمستشار العسكري للمحافظة العميد محمود المنيسي، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدم محافظ سوهاج - في كلمته خلال الحفل- التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري وأبناء محافظة سوهاج بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها.

وتضمن الحفل تلاوة للقرآن الكريم وتواشيح وابتهالات دينية ومحاضرة تحدث فيها وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ علي طيفور، ومدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف الشيخ محمد عبد العزيز، عن هذه الذكرى العطرة وكيفية حدوثها، وما شاهده الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) خلالها والدروس والعظات المستفادة منها.

وفي الغربية، شهد المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بالمحافظة في مسجد أحمد البدوي الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور المستشار العسكري أحمد يحيى ومدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية كلمة بهذه المناسبة تناول فيها الدروس والعبر المستفادة من الإسراء والمعراج، وربط المسجد الحرام بمكة المكرمة بالمسجد الاقصى بفلسطين، وأن الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) زار أرض سيناء المباركة أثناء رحلة الإسراء، وفي المعراج فرض الله على أمة الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي خمس في الأداء وخمسون في الأجر والثواب.

واختُتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية، وعقب الحفل حرص محافظ الغربية على الالتقاء بالمصلين في المسجد الأحمدي وتقديم التهنئة لهم بذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي الأقصر، شارك المحافظ محمد بدر في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

وشهد حضور فعاليات الاحتفالية كل من سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين، والسكرتير المساعد العميد علي الجزار، ومدير المتابعة الميدانية العميد أيمن الشريف، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأقصر.

وشملت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث والخطب القصيرة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر الدكتور السيد مسعد- في كلمته- أنه يجب استلهام الدروس والعبر من ذكرى معجزة ليلة الإسراء والمعراج، وأن تكون السواعد للبناء والتشييد وألا تكون للهدم والإرهاب والبعد عن تعاليم دين الإسلام، مشددا على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رحمة للعالمين، مستشهدا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف الذين آذوه وأدموا قدميه بالحجارة، فلم يطلب من الله أن ينتقم منهم وإنما دعا لهم بأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

ومن جانبه، توجه محافظ الأقصر بالتهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

وشهد مجدى حجازى محافظ أسوان الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والتي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء بحضور مدير أمن أسوان وقائد قطاع أسوان العسكري والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وحرص اللواء مجدى حجازي علي تقديم التهنئة باسم شعب أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب وأيضا جميع فئات المجتمع الأسواني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا من الله عز وجل أن يمن عليهم بالأمن والأمان وأن يحفظ الوطن ويحميه من الفتن والمكائد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشهد كذلك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمسجد التنعيم بمدينةمرىي مطروح.

وقدم أبو زيد التهنئة لأهالي المحافظة بهذه المناسبة الكريمة، مشددًا على ضرورة تألف القلوب بين أبناء البلد الواحد، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الذى يدفع عن كل غال وثمين من أجل رفعة الوطن وعزته حتى ينهضوا بمصرنا الحبيبة وبالمحافظة الواعدة مطروح.