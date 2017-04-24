أخبار عاجلة

المصيلحي يكشف شروط زيادة الدعم علي بطاقات التموين -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 24 أبريل 2017 -
محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد -
"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد -
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| خبير أمني يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

Google+ Print
فيديو| خبير أمني يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي فيديو| خبير أمني يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات؛ بسحب الجنسية المصرية من الناشطة السياسية آية حجازي.

وقال المقرحي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، إن مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ، لـ«آية حجازي» هدفه إرسال رسالة للأمريكيين بأنه تدخل لدى السلطات المصرية وأخلى سبيلها.

وتابع: «آية حجازي سعت لإحداث شو إعلامي بمقابلة ترامب، والحقيقة أنها أصبحت أمريكية بعد حصولها على البراءة، وكان عليها التقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، ولكنها لم تفعل لذا فعلى وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عنها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

بالفيديو.. عروس تنتحر بعد زواجها بأشهر.. وتترك رسالة مأساوية لأسرتها

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

فيديو| القرموطي ينهي برنامجه بطريقة غريبة بسبب اعتذار داعش لإسرائيل

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

بالفيديو - ابنه عمرو دياب ترد على الأخبار المتداولة بزواج ''الهضبة'' من دينا الشربيني

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»

فيديو| أديب عن اعتراف المحكمة بتسجيل طفل من زواج عرفي: «كلام جديد لانج»