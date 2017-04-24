فيديو| خبير أمني يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

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طالب اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات؛ بسحب الجنسية المصرية من الناشطة السياسية آية حجازي.

وقال المقرحي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، إن مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ«آية حجازي» هدفه إرسال رسالة للأمريكيين بأنه تدخل لدى السلطات المصرية وأخلى سبيلها.

وتابع: «آية حجازي سعت لإحداث شو إعلامي بمقابلة ترامب، والحقيقة أنها أصبحت أمريكية بعد حصولها على البراءة، وكان عليها التقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية، ولكنها لم تفعل لذا فعلى وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عنها».