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إنريكي: حصلنا على دفعة معنوية.. وميسي جزء من تاريخ برشلونة

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إنريكي: حصلنا على دفعة معنوية.. وميسي جزء من تاريخ برشلونة إنريكي: حصلنا على دفعة معنوية.. وميسي جزء من تاريخ برشلونة

التحرير

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أثنى لويس إنريكي، مدرب برشلونة، على فريقه بعد الفوز على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد "3 / 2" في الجولة الـ33، من بطولة الدوري الإسباني أمس الأحد.

وقال إنريكي، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، "إنه يوم كبير لكل الكتالونيين، حصلنا على دفعة معنوية كبيرة في ظل سعينا للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني".

وأشار إنريكي إلى أنه كان يتعين عليه اللجوء إلى الدفاع عندما تقدم 2 / 1 رغم النقص العددي الذي عانى منه الريال عقب طرد لاعبه سيرخيو راموس في الدقيقة 77، موضحًا أن الفريق الملكي أحد أبرز الفرق تميزًا في التمريرات العرضية بفضل كفاءة ظهيريه الأيسر مارسيللو، والأيمن دانييل كارفخال، غير أن الفريق الكتالوني قلب الأمور رأسًا على عقب في النهاية.

ولم يغفل مدرب برشلونة عن الإشادة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 500 هدف بمختلف المسابقات.

وأوضح إنريكي أن ميسي جزء من تاريخ برشلونة العظيم، ودائمًا ما يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة، وهذا ما قام به في المباراة.

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التحرير

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