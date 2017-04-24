أخبار عاجلة

المصيلحي يكشف شروط زيادة الدعم علي بطاقات التموين -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 24 أبريل 2017 -
محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد -
"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد -
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 ابريل 2017 في مصر

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الإثنين 24 ابريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الإثنين 24 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الإثنين  :

السعر العالمي : 1,284.62 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 737
عيار 22 676
عيار 21 645
عيار 18 553
عيار 14 430
عيار 12 369
الاونصة 22,925
الجنيه الذهب 5,160
الكيلو 737,143

 

المصدر : مصر 365

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة