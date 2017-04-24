سعر الدولار اليوم الإثنين 24-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.8 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم اللإثنين في البنوك :
|
البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.1000
|18.2000
|بنك الإئتمان الزراعي
|18.0000
|18.1000
|مصرف ابو ظبي
|18.1200
|18.2200
|البنك المصري الخليجي
|18.1200
|18.2200
|بنك سايب
|18.1200
|18.2200
|البنك الأهلي
|18.0000
|18.1000
|بنك البركة
|18.1000
|18.2000
|بنك القاهرة
|18.0000
|18.1000
|بنك الاسكندرية
|18.1200
|18.2200
|البنك العربي الافريقي
|18.0200
|18.1200
|
البنك المركزي
|18.0844
|18.1900
|بنك مصر
|18.0000
|18.1000
|بنك بلوم مصر
|18.1000
|18.2000
|بنك فيصل
|18.0000
|18.1000
|كريدي أجريكول
|18.1200
|18.2200
|بنك التعمير والإسكان
|18.1000
|18.2000
|بنك بيريوس
|18.1200
|18.2200
|بنك قناة السويس
|18.0500
|18.1500
|المصرف المتحد
|18.1000
|18.2000
|البنك التجاري الدولي
|18.1000
|18.2000
|
المصري لتنمية الورادات
|18.1000
|18.2000
|البنك الأهلي المتحد
|18.1000
|18.2000
|بنك المشرق
|18.1200
|18.2200
|بنك الاستثمار العربي
|18.1200
|18.2200
|البنك الأهلي اليوناني
|18.0000
|18.1000
|بنك HSBC
|18.1600
|18.3500
|بنك عودة
|18.1000
|18.2000
|الإمارات دبي الوطني
|18.1000
|18.2000
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.14 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.18 جنيه مصري .
المصدر: مصر فايفإعلان - Ads إعلان - Ads