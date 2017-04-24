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صدقي يشيد بشباب الفراعنة رغم الهزيمة من سكر الحوامدية

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صدقي يشيد بشباب الفراعنة رغم الهزيمة من سكر الحوامدية صدقي يشيد بشباب الفراعنة رغم الهزيمة من سكر الحوامدية

التحرير

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خسر منتخب للشباب مواليد 99 بقيادة المدير الفني حماده صدقي، أمام فريق سكر الحوامدية بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر أمس الأحد، على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وأبدى "صدقي"، رضاه التام عن المستوى الذي ظهر به لاعبو خلال مباراتهم أمام سكر الحوامدية برغم الخسارة، كما أكد أن التزام اللاعبين بتعلميات الجهاز الفني، يزداد من مباراة لأخرى، ما يسهل مهمة الجهاز الفنى خلال الفترة القادمة بصرف النظر عن النتائج.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مبارتين وديتين أمام منتخب الإمارات يومي 28 و30 من إبريل الجاري.

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التحرير

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