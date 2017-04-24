الهدف الـ500 وراموس الجزار وإنريكي يصنع التاريخ.. أرقام من الكلاسيكو

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تغلب فريق برشلونة على مضيفه ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب سنتياجو برنابيو، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 500 هدف في 577 مباراة مع برشلونة في كل البطولات، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه اليوم، واستطاع أن ينهي سلسلة من 6 مباريات دون تهديف ضد ريال مدريد (516 دقيقة)، الذي كان يعد أسوأ أرقام الليو ضد الملكي، وبالهدفين الذي سجلهما ميسي أصبح أكثر لاعب يسجل في الكلاسيكو، فقد وصل الى الهدف رقم 23 ضد الريال في كل البطولات، كما تجاوز ميسي عدد الأهداف التي سجلها ألفريدو دي ستيفانو في مباراة الكلاسيكو في الدوري فقط، كان دي ستيفانو قد سجل 14 هدفًا، بينما سجل ليونيل 16 هدفًا في مرمى الريال في الليجا.

واستطاع برشلونة التسجيل في 15 كلاسيكو متتالي خارج ملعبه، ليحطم رقم ريال مدريد الذي سجل في 14 كلاسيكو متتالي في الفترة من 1959 إلى 1969، وأيضًا سجل برشلونة بعد مباراة اليوم في 23 كلاسيكو متتالي، ليحطم رقم ريال مدريد القياسي المحقق في 1969، أيضًا هي المره الأولى التي يفوز بها برشلونة على ريال مدريد بهدف مسجل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في البرنابيو، واستطاع الفريق الكتالوني أن ينهي 22 مباراة دون هزيمة للملكي على أرضه في الليجا، حيث لم يخسر الريال على أرضه في الليجا منذ 27 فبراير 2016.

لويس إنريكي هو ثاني مدرب من برشلونة يربح مباراتين متتاليتين في الليجا ضد ريال مدريد في البيرنابيو، بعد بيب جوارديولا، وإيفان راكيتيتش أيضًا سجل أرقام هامة في مباراة اليوم، فقد سجل 7 أهداف في الليجا هذا الموسم، ليعادل أفضل أرقامه في موسم مع برشلونة، كما أنه سجل وصنع في مباراة في الليجا لأول مرة منذ أبريل 2016 ضد ديبورتيفو.

ومن جانب ريال مدريد، تمكن كازيميرو من أن يسجل 3 أهداف من 3 تسديدات على المرمى في الليجا هذا الموسم، كما أنه سادس برازيلي يسجل مع ريال مدريد في الكلاسيكو، بعد كاناريو وروبرتو كارلوس ورونالدو وبابتيستا ومارسيلو.

وأصبح جاريث بيل ثالث لاعب بريطاني يخوض 100 مباراة في الليجا، بعد ديفيد بيكهام (116) وغاري لينيكر (103)، وصنع مارسيلو 9 أهداف هذا الموسم، أكثر من أي مدافع آخر في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وحصل راموس على الطرد الخامس في مباريات الكلاسيكو الـ34 التي شارك بها، كما أنه حصل على الطرد الـ17 في مسيرته في الليجا، ليصبح راموس من أكثر 3 لاعبين حصلوا على بطاقات حمراء في الدوري الإسباني.

صانع الالعاب الكولومبي جيمس رودريجيز، سجل من لمسته السادسة للكرة في مباراة الليلة ضد برشلونة، كما أنه اشترك بـ70 هدفًا في 105 مباريات مع ريال مدريد (سجل 38 وصنع 32).