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زيدان عن طرد راموس: القرار يعود للحكم.. وأشعر بإحباط شديد

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زيدان عن طرد راموس: القرار يعود للحكم.. وأشعر بإحباط شديد زيدان عن طرد راموس: القرار يعود للحكم.. وأشعر بإحباط شديد

التحرير

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رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التعليق على طرد مدافع سيرجيو راموس، خلال مباراة الفريق التي خسرها 2 / 3 أمام ضيفه ومنافسه التقليدي العنيد برشلونة في الجولة الـ33  من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتردد الحكم في طرد راموس في الدقيقة 77 بسبب الخشونة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة في مباراة القمة (الكلاسيكو) أمس الأحد.

وقال زيدان ، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية بعد انتهاء المباراة، "أعتقد أنه قرار يعود للحكم (بشأن طرد  راموس) ، لا أتدخل في عمل الحكام".

وعن الخسارة الأولى للفريق على ملعبه في استاد "سانتياجو برنابيو" بالدوري الإسباني هذا الموسم ، قال زيدان، "بالتأكيد،  أشعر بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة، كنا نستحق نتيجة أفضل لكنها كرة القدم".

وتابع، "كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا يمكنه إلحاق الضرر بنا، قدمنا أداءً جيدًا في المباراة وحتى بعد طرد راموس، وسنحت لنا الفرصة للسيطرة على مجريات اللعب لكنها كرة القدم".

وأضاف، "بالطبع ، الفريق يشعر الآن بخيبة أمل خاصة وأن الخسارة جاءت على ملعبنا، ولكن شيئا لم يتغير، سنواصل العمل استعدادًا لمباراتنا المقبلة يوم الأربعاء أمام ديبورتيفو لاكورونا".

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التحرير

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