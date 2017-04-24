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المعلق الجزائري حفيظ دراجي: من حسن حظنا تواجدنا في زمن ميسي

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المعلق الجزائري حفيظ دراجي: من حسن حظنا تواجدنا في زمن ميسي المعلق الجزائري حفيظ دراجي: من حسن حظنا تواجدنا في زمن ميسي

التحرير

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قال الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس"، إن ميسى أثبت أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، وأنه من حسن حظنا أننا تواجدنا فى زمان ليونيل ميسي.

وأكد دراجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" والذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أثبت أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد تسجيله هدفين مهمين لبرشلونة أمس أمام الريال فى الكلاسيكو ليقود فريقه لتحقيق فوزًا غاليًا، وثمين للغاية.

وتابع، حارسى مباراة الريال وبرشلونة نافاز وشتيجن قدما مباراة رائعة للغاية، واستطاعا أن يوقفوا عجلة الأهداف عند الرقم 5 فى مباراة أمس، وأن زيدان غامر بعدم التحفظ الدفاعي في اللحظات الأخيرة، وكانت النتيجة تلقيه هدف قاتل، كما أكد أن ميسي يتفوق على نيمار ورونالدو في صناعة الفارق لفريقه.

وأشار المعلق الرياضي،إلى أن قرار روراوة بعدم خوض انتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قرارًا صائبًا للغاية، فقد قال المعلق الرياضي: "روراوة أصاب بابتعاده عن رئاسة الاتحاد الجزائري، وما فعله روراوة كان الأفضل من أجل إفساح المجال والفرصة لكوادر أخرى جزائرية.

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التحرير

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