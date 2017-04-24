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بالفيديو || معهد بترول وهمي ينصب على الطلاب.. ومديره «سوابق»

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بالفيديو || معهد بترول وهمي ينصب على الطلاب.. ومديره «سوابق» بالفيديو || معهد بترول وهمي ينصب على الطلاب.. ومديره «سوابق»

عرضت الإعلامية منى عراقي، تقريرا مصورا لمعهد بترول وهمي ينصب على الطلاب، وخداعهم من جانب إدارة المعهد بأنه معتمد من وزارتي التعليم العالي والخارجية.
 
وقال أسامة حسين، طالب من ضحايا أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول، إنه وجد إعلانات للمعهد تفيد بأنه يمنح الخريجين لقب فني بترول، مشيرا إلى أن إدارة المعهد قدمت له مستندات اعتماد المعهد من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.
 
من جانبه أكد إسماعيل محمد، محامي الطلاب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «انتباه» المذاع على فضائية «المحور» أن رئيس المباحث أكد أن مدير المعهد يمارس أعمال النصب، وصدر قرارين سابقين بإغلاق نفس المعهد.
 
وأوضح محامي الطلاب، أن مدير المعهد حصل على إخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه غرامة، حيث يعتبر النصب جنحة عقوبتها في القانون لا تتجاوز 3 سنوات أو الغرامة.
 
 

المصدر : صدى البلد

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