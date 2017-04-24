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بالصور.. أوقاف أسوان تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (1)الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (1)

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (2)الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (2)

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (3)الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (3)

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (4)الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (4)

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (5)الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في أسوان (5)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدى حجازى - محافظ أسوان، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن بحضور مدير أمن أسوان وقائد قطاع أسوان العسكرى والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وحرص اللواء مجدى حجازى علي تقديم التهنئة باسم شعب أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب وأيضاً جميع فئات المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة العطرة، متمنياً من الله عز وجل أن يمن عليهم بالأمن والأمان.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ مصطفي عبد الله ثم ألقى الشيخ أحمد الصادق وكيل وزارة الأوقاف كلمة أكد فيها علي أن رحلة الإسراء والمعراج إحدى معجزات النبوة وحقائق الرسالة ومن أعظم آيات الله التي أنعم بها علي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وهى لم تكن حدثا عادياً بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاء ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أزى وهموم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏.

وأضاف أحمد الصادق بشرح موجز عن رحلة الإسراء والمعراج بما ورد فى كتاب الله العزيز وبيان أهم المشاهد والآيات التي رآها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بداية من الإسراء للمسجد الأقصي مروراً بالمعراج إلي السموات العلا ووصولاً إلي سدرة المنتهى للقاء رب العزة سبحانه وتعالي والتي تؤكد علي عظم منزلة وقدر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه، موضحاً فى كلمته بأن أهم ثمار هذا الحدث العظيم فرض الصلوات الخمس التي تعد من أهم أركان الإسلام الخمس ووسيلة الاتصال المباشر بين العبد وربه.

وأختتم الاحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى والتي تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض عجزاته الطاهرة ومكانته عند ربه الكريم.

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