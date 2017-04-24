بعد اتصال تليفوني .. العثور على ممثلة شهيرة ميتة

سمر العشري

توفيت الممثلة الأميركية إرين موران (65 عاما)، التي اكتسبت شهرة كبيرة عبر تجسيد شخصية جواني كنينغهام في مسلسل (هابي دايز) و(جوني لافز تشاتشي).

وقالت الشرطة في مقاطعة هاريسون بولاية إنديانا إنه عثر على موران من دون حراك السبت، بعد أن تلقت السلطات اتصالا على رقم 911 الخاص بالنجدة.

وكانت موران، التي مثلت في سن مبكرة، ممثلة مخضرمة بالفعل عام 1974 عندما اختيرت للمشاركة في مسلسل "هابي دايز".

ولعبت دور جواني، الشقيقة الصغرى للممثل رون هوارد الذي لعب شخصية ريتشي كانينغهام، في المسلسل الشهير الذي تدور أحداثه في فترة خمسينيات القرن الماضي.

وظهرت في وقت لاحق مع زميلها في مسلسل "هابي دايز"، الممثل سكوت بايو، في مسلسل "جوني لوفيز تشاتشي" الذي كان فرعا من المسلسل الأصلي.

المصدر : سكاي نيوز

شبكةعيونالإخبارية

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