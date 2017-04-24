بالفيديو والمستندات || فضيحة كبرى .. أفلام إباحية داخل معهد القلب القومي ورسالة شديدة اللهجة لوزير الصحة من بعض الإعلاميين

مر أكثر من 50 عاماً على إنشاء معهد القلب القومي بإمبابه، وطيلة هذه السنوات يقدم المعهد خدماته لمرضى القلوب لإنقاذهم من موت محقق، ولا شك أن هذه رسالة سامية، يجب أن يعلمها جيداً العاملون بمعهد القلب.

ولكن كما هو الحال دائماً فهناك الكثير من ضعاف النفوس، الذين يناسون الأمانة التي كُلفوا بحملها، حيث تم الكشف عن قضية فساد أخلاقى من العيار الثقيل داخل أروقة معهد القلب القومى، حيث قام أحد الموظفين بالمعهد باستغلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعهد في تشغيل وتخزين الأفلام الإباحية، ونسخها على اسطوانات.

وذكرت النيابة الإدارية أن ما قام به المتهم يعد جريمة من أكبر الجرائم ومن الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، وأغضب هذا الأمر الإعلامي محمد الغيطي، ووجه رسالة شديدة اللهجة لوزير الصحة المصري، مطالباً بالتفتيش على المستشفيات وعلى هذا الصرح العظيم “معهد القلب القومي”.