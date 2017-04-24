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يالفيديو || انتباه يرصد فضيحة عدم تأمين كنترول تصحيح الجامعات .. وكشف عدم تصحيح اوراق الطلاب بالكامل مع الإعلامية مني العراقي

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يالفيديو || انتباه يرصد فضيحة عدم تأمين كنترول تصحيح الجامعات .. وكشف عدم تصحيح اوراق الطلاب بالكامل مع الإعلامية مني العراقي يالفيديو || انتباه يرصد فضيحة عدم تأمين كنترول تصحيح الجامعات .. وكشف عدم تصحيح اوراق الطلاب بالكامل مع الإعلامية مني العراقي

كما اعتدنا من الإعلامية الكبيرة، مني العراقي، على قيامها بفتح أهم وأجرا الملفات في فتعود اليوم لتفتح ملف التعليم من جديد وتقدم الكثير من المفاجئات في التعليم الحكومي والخاص، وقد عرضت في برنامجها مشكلة لمدرس قام بكشف واقعة لتزوير  درجات الطلبة ومحاولات من الإدارة التعليمية بتلفيق التهم للمدرس.

كما إنها قامت بكشف فضائح نقل ورق الامتحانات للطلاب في المرحلة الجامعية من منازل الدكاترة مع سائق تاكسي مجهول ويستغرق وقت نقل الأوراق ثلاث ساعات متواصلين، من المحافظات للقاهرة، كما عرضت ثلاث صور خاصة بالكنترول وصرحت إنها تمكنت من الدخول إلى غرفة الكنترول الممنوع التواجد فيها غير العاملين بها.

وعرضت على برنامجها أحد الشباب الذين قدموا إليها من مدينة سوهاج، ليكشفوا عن أحد المعاهد الخاصة الوهمية الذي ينصب على الطلاب، وكان عقاب مالك المعهد هو إفراج من سرايا النيابة، كما قامت بالسخرية من ما يحدث في التعليم، بقيامها بأداء دور المذيعة تنشر قائمة انتحار طلاب الثانوية العامة لأول مرة.

 

 

المصدر : مصر فايف

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