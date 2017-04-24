أخبار عاجلة

المصيلحي يكشف شروط زيادة الدعم علي بطاقات التموين -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 24 أبريل 2017 -
محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد -
"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد -
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبد الفتاح: لا ينبغي أن يكون ملف تيران وصنافير محل خلاف بين مصر والمملكة

Google+ Print
عبد الفتاح: لا ينبغي أن يكون ملف تيران وصنافير محل خلاف بين مصر والمملكة عبد الفتاح: لا ينبغي أن يكون ملف تيران وصنافير محل خلاف بين مصر والمملكة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، إنه من الضروري ألا يتم ربط العلاقات ما بين الشعوب وكذلك العلاقات التجارية المشتركة بين الدول بالرؤى السياسية، حيث أنه ليس من المنطقي أن الاختلاف السياسي بين دولتين مثلاً يترتب عليهم مقاطعة كاملة سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا. 

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه يجب تقديس التعاون بين الدول بالرغم من اختلاف الرؤى السياسية، معربًا عن سعادته الكبيرة من زيارة الرئيس عبد الفتاح للمملكة العربية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد أنه «لا ينبغي أن يكون ملف مثل تيران وصنافير، أو أي شيء أخر محل خلاف بين أكبر دولتين في المنطقة العربية»، مشيرًا إلى أنه يجب على كل دول العالم أن تضع في اعتبارها بأن محاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية ليست بالأمر الهين، حيث يجب الوقوف أمام التكفيريين والإرهابيين ومعرفة الداعمين له ومسانديه.

وناشد السيسي وسلمان، بوضع ملف الإرهاب على رأس أولوياتهم خلال القمة المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن الملف السوري أصبح معقدًا بعد تدخل قوى عالمية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو إيران وكذلك تركيا، موضحًا أنه حال توافق والسعودية على رأي موحد تجاه الأزمة السورية لن يفيد شيء حيث أن الأزمة خرجت عن حيزها العروبي.

وأشار إلى أن مصر ليس لديها الرفاهية من أجل إرسال جنودها للمحاربة في الخارج حيث أن الدولة محاطة بالميليشيات، موضحًا أن جماعة الإخوان وتنظيم داعش، يشعرون بالحزن الشديد الآن بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لوضعها الطبيعي، حيث أنهم ابرز المتضررين من ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من السعودية

فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من السعودية

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر