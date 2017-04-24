عبد الفتاح: لا ينبغي أن يكون ملف تيران وصنافير محل خلاف بين مصر والمملكة

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الأحد، إنه من الضروري ألا يتم ربط العلاقات ما بين الشعوب وكذلك العلاقات التجارية المشتركة بين الدول بالرؤى السياسية، حيث أنه ليس من المنطقي أن الاختلاف السياسي بين دولتين مثلاً يترتب عليهم مقاطعة كاملة سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه يجب تقديس التعاون بين الدول بالرغم من اختلاف الرؤى السياسية، معربًا عن سعادته الكبيرة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد أنه «لا ينبغي أن يكون ملف مثل تيران وصنافير، أو أي شيء أخر محل خلاف بين أكبر دولتين في المنطقة العربية»، مشيرًا إلى أنه يجب على كل دول العالم أن تضع في اعتبارها بأن محاربة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية ليست بالأمر الهين، حيث يجب الوقوف أمام التكفيريين والإرهابيين ومعرفة الداعمين له ومسانديه.

وناشد السيسي وسلمان، بوضع ملف الإرهاب على رأس أولوياتهم خلال القمة المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن الملف السوري أصبح معقدًا بعد تدخل قوى عالمية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو إيران وكذلك تركيا، موضحًا أنه حال توافق مصر والسعودية على رأي موحد تجاه الأزمة السورية لن يفيد شيء حيث أن الأزمة خرجت عن حيزها العروبي.

وأشار إلى أن مصر ليس لديها الرفاهية من أجل إرسال جنودها للمحاربة في الخارج حيث أن الدولة محاطة بالميليشيات، موضحًا أن جماعة الإخوان وتنظيم داعش، يشعرون بالحزن الشديد الآن بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لوضعها الطبيعي، حيث أنهم ابرز المتضررين من ذلك.