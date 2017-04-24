وكيل الأزهر السابق: المطالبون بتطبيق ما جاء في كتب التراث الإسلامي «أغبياء»

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وصف الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، المطالبين بتطبيق ما جاء في كتب التراث الإسلامي اليوم بـ«الأغبياء»، مؤكدًا أن اختلاف العصور يجعل تطبيق ما جاء في هذه الكتب أمر صعب.

ورد عاشور على الذين يتهمون هذه الكتب بدعم الإرهاب، خلال لقائه مع برنامج «مساء دي أم سي»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «دي أم سي»: «تربيت أنا وغيري من زملائي على هذه الكتب، ولم نتحول إلى إرهابيين، المشكلة تكمن في أن اجتزاء الأشياء والجمل يؤدي إلى انحراف معناها».

وتابع، «كتب ابن تيمية كانت تتماشى مع عصره هو، ففيه التتار كانوا يقضون على الأخضر واليابس ولذلك فتواه جاءت متشددة لأنها تتماشى مع هذا الزمن، بعكس الآن».