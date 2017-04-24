وزير النقل يأمر بالتحقيق في انقلاب قطار المترو بالخط الأول

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توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى ورشة مترو الأنفاق بطره البلد، وذلك لمتابعة الأعمال التي يقوم بها المختصون من شركة المترو؛ لاستعدال ثلاث عربات من أحد قطارات الخط الأول للمترو، كانت قد سقطت من القضبان نتيجة الاحتكاك الجانبي مع قطار آخر بالورشة، أثناء دخول القطار الأول من محطة طره البلد إلى ورشة طره البلد للتخزين (دون وقوع خسائر مادية).

ووجه وزير النقل، بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال قبل التشغيل الصباحي للخط الأول في صباح يوم الإثنين الموافق 24/4/2017، بحيث تكون الحركة مع بداية التشغيل الصباحي في صورتها الطبيعية في الاتجاهين من المرج لحلوان، كما أصدر الوزير قرار بإجراء تحقيق فوري لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المخطئ فورًا، وعدم التهاون في كل ما يتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام.