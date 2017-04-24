محافظ أسوان: هناك نماذج ناجحة من الشباب لهم بطولات عديدة

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كرم محافظ أسوان مجدى حجازى 3 نماذج شبابية ناجحة بأسوان منهم الطالب المتميز ومبتكر مصر الأول عبدالرحمن محمد عمران 18 سنة صاحب مشروع ابتكار كرسى متحرك يعمل عبر إشارات المخ لمرضى الشلل الرباعى.

وقدم المحافظ شكره الجزيل أمس الأحد لكل من ساعد ودعم الطالب المبتكر لتنفيذ وإنجاح مشروعه سواء اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان السابق أو الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيضا الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وكان الطالب المبتكر حصل منذ عدة أيام على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى معرض جنيف الدولى للابتكارات الذى عقد مؤخرا بسويسرا بمشاركة أكثر من 155 دولة.

كما كرم المحافظ الشاب المتميز أحمد شعبان 30 سنة والذى تم تعيينه مساعدا للسكرتير العام المساعد للمحافظة بعد ترشيحه للعمل بالمحليات ضمن البرنامج الرئاسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، مقدما شكره لمحافظ أسوان على مساندته ودعمه له ووصوله لهذه المرحلة الوظيفية التأهيلية.

كما كرم منى جمال الدين عبدالمجيد والحاصلة على دبلوم زراعة قسم إنتاج حيوانى من قرية عنيبة بمركز نصر النوبة والتى عرضت مشروعا زراعيا حقق نجاحا كبيرا لإنتاج سماد عضوى من المنتجات البيئية بأقل تكلفة مالية.

وأكد محافظ أسوان على إيمانه الشخصى الكبير بالشباب لما يمتلكونه من أدوات الحاضر والمستقبل باعتبار أن الشباب شركاء للمسئولين فى التخطيط لبلدهم.

وأوضح أن هناك الكثير من الشباب الذين يعدون نماذج ناجحة ولهم بطولات عديدة، وهو ما تحرص المحافظة على تفعيله بأن يتم الاستعانة بنماذج ناجحة من الشباب فى مختلف المحافل والمناسبات التى تنظمها بحيث تكون مناسبة مع الحدث ليكونوا هؤلاء نماذج وقدوة ومثل مشرف للعديد من الشباب ليحتذوا بهم لتحقيق أكبر استفادة من هذه التجارب.