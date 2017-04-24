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بالفيديو || حالة من الخوف والذعر بين الأهالي بعد ظهور «السلعوة» من جديد وتعقر 5 أطفال في الفيوم

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بالفيديو || حالة من الخوف والذعر بين الأهالي بعد ظهور «السلعوة» من جديد وتعقر 5 أطفال في الفيوم بالفيديو || حالة من الخوف والذعر بين الأهالي بعد ظهور «السلعوة» من جديد وتعقر 5 أطفال في الفيوم

عرض الإعلامي الشهير” وائل الابراشي” تقريراً مصوراً من محافظة الفيوم، حيث رصد من خلال هذا التقرير آراء الأهالي حول عودة ” السلعوة”، وظهرت السلعوة من جديد تعقر الطفال.

واضاف ” أحد شهود العيان” من خلال التقرير الذي تم عرضه برنامج ” العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم” الفضائية المصرية، حيث أكد أنه فوجىء بحالة كبيرة من الصراخ والخوف والذعر  بين الأهالي ، حيث تبين أن السلعوة عادت من جديد من الجبل، ونزلت القرية وعقرت 5أطفال وأصابتهم بجروج في الجسد والوجه وأماكن متفرقة.

وأضاف شاهد العيان أنه تم على الفور عرض هؤلاء الأطفال على الوحدة الصحية، وأكد أن الأطفال تم إعطاؤهم مصل ” السلعوة” حتى لا يصابوا بالأذى مؤكداً إسعاف هؤلاء الطفال من قبل طبيب الوحدة.

 

 

المصدر : فايف

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