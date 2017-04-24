مارين لوبن تدعو لـ"تحرير الشعب الفرنسي" وهزم "وريث أولاند"

كاتب سعودي: هناك جدول زمني لتسليم "تيران وصنافير" إلى المملكة

أديب تعليقًا على لقاء السيسي وسلمان: "الفرح إنفض"- فيديو

تعليق مجدي الجلاد على زيارة السيسي للسعودية والخلافات بين الدولتين

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا