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باحث بجامعة «كينج» في لندن: جميع الدول العربية في حاجة للجيش المصري

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باحث بجامعة «كينج» في لندن: جميع الدول العربية في حاجة للجيش المصري باحث بجامعة «كينج» في لندن: جميع الدول العربية في حاجة للجيش المصري

التحرير

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قال عادل العدوي، الباحث بكلية الدراسات الحربية بجامعة «كينج» في لندن، إنه لن توجد قوى عربية موحدة إلا بالجيش المصري.

وقال "العدوي" في حواره مع يوسف الحسيني، عبر برنامج «بصراحة»، على إذاعة نجوم إف إم: «لن أبالغ إذا أكدت أن جميع الدول العربية في حاجة للجيش المصري، خلال الفترة المقبلة ستلعب دورًا محوريًا ومهمًا في ليبيا، كما يجب أن يحدث تقارب في وجهات النظر مع الجميع حول الشأن السوري».

وعن الشأن المصري والسعودي، شدد: «مصر والسعودية لا بد لهما من الاتفاق فيما يخص الشأن السوري، ومن مصلحة المنطقة أن تستقر الدولة السورية ولا يمكن أن يحدث هذا بدعم الإرهاب، يجب أن ينهض الجيش السوري مجددًا، وأزمة سوريا لا بد أن يكون حلها عربيًا وليس أجنبيًا، كما أن الحل العسكري ليس كافيًا ولن يحقق النتائج المرجوة».
 
وعن عدم تشكيل القوة العربية حتى الآن، أشار: «لا أعرف سبب التأجيل، وما سمعته أنه كان فيه خلاف من سيكون قائد القوة العربية المشتركة هل سيكون لواء مصريًا أم سعوديًا، ولا أعرف سبب التأخير ولكن إحساسي ممكن نرى القوة العربية المشتركة تصبح واقعًا في الأيام والأسابيع المقبلة، وهذا مهم تواجده ومصر والسعودية يلعبان دورًا فعالاً في هذا الأمر، وهذا سيكون لمصلحة المنطقة العربية».

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