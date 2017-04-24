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بعد حكم أحقية استخراج شهادة ميلاد لطفل من زواج عرفي.. تعرف على الشروط؟

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بعد حكم أحقية استخراج شهادة ميلاد لطفل من زواج عرفي.. تعرف على الشروط؟ بعد حكم أحقية استخراج شهادة ميلاد لطفل من زواج عرفي.. تعرف على الشروط؟

التحرير

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بعد الحكم الجديد الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، صباح أمس، بأحقية سيدة في استخراج شهادة ميلاد لابنها من زواج عرفي، والذي كان قد سبقة في عام 2015 حكم مشابه، تعرف على الإجراءات القانونية المتبعة لاستخراج شهادة ميلاد ىهذه الطريقة.

يقول كمال أبو الحسن المحامي، إن شروط استخراج شهادة ميلاد حسب المادة (14) من قانون الطفل المصري رقم (126) لسنة 2008، إنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك في مكتب الصحة التابع للمنطقة التي وقعت فيها الولادة. 

ويضيف أبو الحسن، أنه بعد أن الحاق تعديل بالمادة 15 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بإضافة فقرة أخيرة لها مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون، نصت على أن "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد".

وقد نصت المادة على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ لاستخراج الشهادة هم: والد الطفل إذا كان حاضرًا، ووالدة الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ولا بد أن تقوم الأم بإحضار بعض المستندات التي تؤكد نسب الطفل، وهي مستند إخطار قيد المولود من المستشفى، أو جهة الولادة، وصورة من قسيمة الزواج، وصورة من بطاقة إثبات شخصية الأب والأم ، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات، والعمدة أو شيخ البلد في القرى التي لا يوجد بها مكتب صحة، كما يجوز التبليغ لمن حضر الولادة، مثل الأصهار البالغين، حتى الدرجة الثانية.

ويُسأل الملكفون بالتبليغ عن عدم قيامهم بالتبليغ في المواعيد المقررة، وفق الترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، والمقصود هم الأقارب من الدرجة الثانية، كشقيق الزوج أو شقيق الزوجة، مع ضرورة إحضار الأوراق اللازمة للتسجيل، وصورة من بطاقته الشخصية التي تثبت صلة القرابة.

ويضيف أبو الحسن، أن المادة (15) من القانون تنص على أنه يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة، بما يقومون به من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، أما إذا توفى الطفل قبل التبليغ عن ولادته، فتنص المادة (18) من قانون الطفل على وجوب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته، أما إذا ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصورًا على وفاته.

ويُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولاتجاوز مائة جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

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التحرير

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