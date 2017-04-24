استبعاد مديرة مدرسة في القليوبية لـ«تزحيفها الطلاب على الأرض»

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قرر محمد كعيب مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية استبعاد مديرة مدرسة الإمام محمد عبده عن العمل كمديرة للمدرسة وإحالتها للشئون القانونية بالإدارة وتكليف مدير جديد للقيام بعمل مدير المدرسة وتشكيل لجنة من الإدارة لفحص أعمال المدرسة ورصد ما بها من سلبيات.

وجاء قرار كعيب عقب ما نشره برنامج "أنا والناس" على قناة "الحياة" مساء أمس الأحد لواقعة إجبار الطلاب المتأخرين عن مواعيد المدرسة على الزحف على الأرض مما أثار حفيظة الطلاب وأولياء الأمور.

وقال مدير الإدارة إنه لا تهاون مع أي مخالفات أو أخطاء تؤثر على العملية التعليمية أو تثير الأزمات.