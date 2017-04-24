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معتز عبد الفتاح: في انتخابات فرنسا لم نجد مرشحا يسب أو يطعن غيره

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معتز عبد الفتاح: في انتخابات فرنسا لم نجد مرشحا يسب أو يطعن غيره معتز عبد الفتاح: في انتخابات فرنسا لم نجد مرشحا يسب أو يطعن غيره

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية في فرنسا مشتعلة، حيث أنه يعتقد بأن فرنسا تُطبق قواعد الديمقراطية بشكلها الحقيقي، موضحًا أنه لم يرى أي مرشح قام بسب أو طعن في المرشح الآخر.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن الناخبين لجأوا للتصويت على المرشحين من أكثر من جانب، حيث أن الشخصية تلعب دورًا مهمًا في اختيار الناخب للمرشح، كما أن التقارب النفسي مهم للغاية، وكذلك البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشحين.
 
وتابع : «فيه ناس بقى عندنا كانوا فاكرين إن آيه قرانية لو حطناها على كل واحد فاسد هيتعدل، ومكنش عندهم سياسيات واضحة»، في إشارة منه إاى الإخوان المسلمين.

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التحرير

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